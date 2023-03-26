شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تقليل الأعباء الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاحد 26-3-2023 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلي صورة رقمية،

الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تقليل الأعباء الإدارية

قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلي صورة رقمية، والذي يعمل علي تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات، وتطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات .

وأشار مختار توفيق إلى أن الإنضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الإقتصادي للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية ،ورؤية مصر 2030 .

وأكد مختار توفيق على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

البنك المركزى: 112مليار جنيه قيمة التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن قيم التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام بلغت 112 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون عملية، نفذها 2.16 مليون عميل.

وينشر ”الخليج 365” أبرز الإحصائيات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية اعلاه..

64.9 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ4.7 مليون عميل خلال 2022

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قاعدة مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغت 4.7 مليون عميل بمعدل نمو يزيد عن 10% مقارنةً بعام 2021، كما نمت أرصدة التمويل بواقع 7.9% عن عام 2021 لتتخطى 64.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وأوضحت "ذو الفقر"، في بيان صحفي، أن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد تخدم 3.9 مليون عميل بقيمة إجمالية 38.7 مليار جنيه، بينما ضخ الجهاز المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 200 ألف جنيه- بنحو 26.2 مليار جنيه لعدد 759 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2022.

وقال إن كيانات التمويل متناهي الصغر تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030 والخاصة بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مضيفة أن هذه الكيانات تمكنت من الوصول للفئات الأكثر احتياجًا بإتاحة التمويل لتنمية مشروعاتهم من خلال شبكة فروع ومكاتب تجاوز عددها 2711 فرع، بخلاف فروع البنوك، في كافة أنحاء وربوع مصر

"أوابك": ارتفاع عدد مشروعات الهيدروجين بالدول العربية لـ73 مشروعاً للإنتاج والتصدير

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في فعاليات الدورة العاشرة لمجموعة خبراء الغاز بالأمم المتحدة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 23-24 مارس 2023.

شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الأوروبية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الأوربية والدولية من بينها الاتحاد الدولي للغاز، ومؤسسة الهيدروجين في أوروبا، والمركز العالمي للغاز في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية علاوة على ممثلي شركات النفط العالمية، وخبراء، وأكاديميين.