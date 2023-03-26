شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: توافر كافة السلع بمعارض "أهلا رمضان" ولجان لمتابعة الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بمنافذ أهلا رمضان بكافة المحافظات وعدم وجود أي نقص في أي من السلع كما وجغرافيا حيث تغطي منافذ المعارض كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان أكبر إتاحة ممكنة من السلع الضرورية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، مشيرا إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات قد شكلت لجانا لمتابعة حركة السحب اليومي لكافة السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في أي سلعة بالمنافذ والتأكد من تناسب معدلات السحب الاستهلاكي مع كمية المعروضات التي يتم ضخها بالأسواق .

وأوضح العربي أن لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية قد رصدت تراجعا نسبيا في أسعار السلع الغذائية بالأسواق مع مرور الأيام الأولى من الشهر الكريم حيث تراجعت أسعار الدواجن والبيض واللحوم خاصة مع ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بمنافذ معارض الغرف التجارية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والداخلية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة خلال الأشهر الماضية.

وأشار العربي أن هناك تكاتفا كاملا بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير كافة السلع الضرورية بأسعار مناسبة لمواجهة الموجات التضخمية التي سببتها أزمات الاقتصاد العالمي المتتابعة منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا.

وأضاف أن الغرف التجارية ملتزمة بالتخفيضات المعلنة علي أسعار كافة السلع بمنافذ أهلا رمضان لتكون أقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 15 و 30 %، لافتا أن كافة الكيانات الاقتصادية خاصة وحكومية تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية في أيام الشهر الكريم .