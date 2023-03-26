شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.33% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 6583 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.