شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا عند 2030 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عقب تحركات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في حين يسجل السعر العالمي للذهب 1978 دولار للأونصة وهو سعر الإغلاق الأسبوعي.





أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2030 جنيها.

عيار 18 يسجل 1740 جنيها.

عيار 24 يسجل 2320 جنيها.

الجنيه الذهب 16240 جنيها.

اونصة الذهب 1978 دولار.

توقعات أسعار الذهب قال التقرير الفني لجولد بيليون ، إن اجتماع الفيدرالي والذي انتهي إلي رفع الفائدة 25 نقطة أساس ساهم في تغير التوقعات بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة، فحالياً نشهد تصحيح في الذهب بعد ارتفاعه الكبير فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن هذا التصحيح السلبي لن يكفي لتغيير الاتجاه العام لتداول الذهب الإيجابي، واستقرار الأسعار فوق المستوى 1850 دولار للأونصة سيدعم عودة الذهب إلى الارتفاع رغم اغلاق السوق عند هبوط ب 0.3% لتسجل الأونصة 1978 دولار.

واضاف التقرير الفني، أن أكبر متغير للذهب في المستقبل هو مخاطر العدوى في القطاع المصرفي والسؤال المحوري هنا حول استعداد واشنطن لدعم جميع المودعين. خاصة مع إرسال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إشارات متضاربة بهذا الشأن.

وتابع تقرير جولد بيليون، إن أي قلق يظهر في الأسواق بشأن نقص رأس المال في البنوك الأمريكية سيكون عاملاً لارتفاع الذهب، خاصة أن أسواق السندات تظهر علامات على تخفيض في سعر الفائدة وهو الأمر الداعم للذهب بشكل كبير.

وكانت مؤسسة جولدمان ساكس المالية ذكرت أن أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 تسببت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ليتوقع التقرير بقاء أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وان تصل إلى 2050 دولار للأونصة خلال الـ 12 شهر القادمة، بينما كرر البنك الاستثماري نظرته الصعودية لقطاع السلع بشكل عام، حيث شهد مكاسب واسعة النطاق بنسبة 28٪.