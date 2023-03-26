شكرا لقرائتكم خبر عن عروض حصرية لعملاء mg مصر خلال شهر رمضان بجميع مراكز الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إقتراب شهر رمضان، و كما تعودنا أن نكون بجانب عملاء MG سيكون عندنا حملة خلال الشهر الكريم في جميع مراكز الخدمة الخاصة بنا و مراكز الخدمه المعتمدة. الحملة عبارة عن خصم 10% على قطع الغيار و 10% على المصنعية و فلتر زيت هدية مجانية. و في حالة حجز الصيانة من خلال موقعنا الجديد او الابليكشن هناك خصم إضافي 5% على قطاع الغيار و 5% على المصنعية.

بجانب حملة الصيانة، هناك عرضا أيضا قائم على السمكرة والدهان حيث إذا رغب العميل في دهان السيارة بالكامل ماعدا السقف سيكون إجمالي التكلفة 8,888 فقط و اذا أراد دهان أجزاء معينة يوجد أيضاً عروض خاصة.

يذكر أن الحملة قد بدأت منذ اول يوم رمضان ولتستمر حتى نهاية الشهر .



