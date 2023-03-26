شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة اقتربت من 900 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 15982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.99% ليصل إلى مستوى 2747 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 18867 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 6572 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 2827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 4210 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3384 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، 750 ألف سهم، 22.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 915.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 35.1 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 62 ألف سهم، 99.7 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 74 ألف سهم، 31.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى 315 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 111 سهم.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع شركة المعادي للتنمية والتعمير 2.75 مليون سهم بسعر 5.77 جنيه بقيمة إجمالية 15.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 18.295 إلى 17.75%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 20 مليون سهم بسعر 0.563 جنيه بقيمة إجمالية 11.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 5.358% إلى 6.868%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، 17 ألف سهم بسعر 21.216 جنيه بقيمة إجمالية 360.7 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 14.99% إلى 15.01%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 76 مليون جنيه عن العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 201 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، مرجعة السبب إلى نتائج الخطط السوقية الحالية لشركة سوديك، والتي رجحت عدم الاستمرار في الصفقة في الوقت الحالي.

فيما أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، توقيع شركتها التابعة فالنتاين ماريتايم المحدودة مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة، لشراء بعض الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم فالنتاين في الشركة التابعة لها بالسعودية، وذلك مقابل تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة، والمتعلقة بالوحدات البحرية المشتراه بعد الاتفاق على مبلغ التسوية النهائي مع البنوك، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات الأخرى التي تم تحديد كامل قيمتها بمبلغ 28.5 مليون دولار، كما تحصل شركة فالنتين على مبلغ 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشكرة السعودية التابعة لها.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية في 8 مارس الجاري، المقدم للهيئة تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1922، وإلزام رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار لإعمال اختصاصها المقرر قانونًا، وبإدراج أية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال، كما يحظر على مجلس إدارة الشركة اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة في خلال تلك الفترة.