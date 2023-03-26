شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يختتم البرنامج التدريبى "الدبلوم المهنى فى الحوكمة والتنمية المستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" ل 27 متدرباً من العاملين بوزارة الصحة والسكان، والذي أقيم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 20 مارس 2023، انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

اختتم البرنامج بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الذي اوضح أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاور تمثلت في "التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" والذي تضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، ومستويات التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطة متوسطة الأجل، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.

كما تناول المحور الثاني " الحوكمة في قطاع الصحة" من حيث مفهوم الحوكمة والشفافية، ومفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذلك الحوكمة والشفافية في القطاع الصحى، علاوة على متطلبات التحسين والتطوير.

يأتي هذا بينما ركز المحور الثالث على" إدارة المخاطر في القطاع الصحي" من خلال توضيح مفهوم وآليات إدارة المخاطر الصحية، والتحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر الصحية، بالإضافة إلى كيفية وضع الخطط ورسم السياسات لإدارة المخاطر الصحية.

وجاء المحور الرابع تحت عنوان "المراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية" واشتمل على عدة موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية في القطاع الصحى، والمفاهيم والمبادئ والأهداف، بجانب معايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية محلياً ودولياً، فضلاً عن بناء وتقييم خطط المراجعة الداخلية في المؤسسات الصحية، وكذلك متطلبات نجاح خطط وسياسات المراجعة الداخلية بالمؤسسات الصحية.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي قد شارك في التدريب به نخبة من الأساتذة والخبراء من المعهد وخارجه، وهم أ.د عزة الفندرى، د. محمد المغربي، د. أمل زكريا، د. أحمد عاشور، د. داليا إبراهيم، ود. جيهان السيسي.