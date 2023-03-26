وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة خلال شهر رمضان المبارك

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: جولات تفقدية لرؤساء أجهزة مدن 15 مايو والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة والشروق والعاشر من رمضان بهدف متابعة تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية للمشروعات من مواقع العمل، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مسئولي وحدة الدعم الفني ورؤساء أجهزة مدن (15 مايو - القاهرة الجديدة - حدائق العاصمة - الشروق - العاشر من رمضان)، قاموا بجولات تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق، والتطوير، واستكمال تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بتفقد أعمال تطوير طريق تقاطع المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها.

وصرح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن أعمال التطوير لمحور تقاطع طريق المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة هو امتداد لأعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل، وهى ضمن الخطة المدرجة لجهاز المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن أعمال تطوير هذا المحور هامة للغاية كونه يربط بين المجاورة (27/ 28/ المنطقة الصناعية الأولى والطريق الدائري )، والذى يربط بين شمال وجنوب المدينة، وهو ما يجعله ذا أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن المدينة تشهد أعمال التطوير لكافة المحاور، لسهولة التنقل داخل المدينة وخارجها، وأن أعمال التطوير هى تحسين لجودة الطرق بالمدينة.

وفى سياق متصل، قام المهندس محمد خلف الله، ومسئولو جهاز مدينة 15 مايو، وأعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بتفقد مشروع 203 عمارات بمنطقة الـ115 فدانا بالمدينة والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك للوقوف على آخر معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروع وجودة الأعمال.

كما قام رئيس جهاز مدينة 15 مايو ومرافقوه، بالمرور على مشروع منطقة الإسكان المتوسط القرنفل بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بإجمالي استثمارات1.2 مليار جنيه، كما تم المرور علي العمارات بمنطقة الزهراء التي تضم 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الأعمال تسير بمعدل يتماشى مع البرامج الزمنية المحددة للمشروع، وأن نسب الإنجاز تتناسب مع معدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الأعمال الجارية بالمشروع بصفة دورية للوقوف على جودة الأعمال ونسب الإنجاز للمشروع، ضمن الخطة المدرجة لتنفيذ الأعمال.

وقام المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث، يرافقه المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، ومسئولو القطاعات المختلفة بالتجمع الثالث.

واستهل المهندس عبدالرءوف الغيطي جولته الميدانية بالمرور على المحلية الثامنة (القطامية)، حيث يتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من (أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش- ممرات)، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال و الالتزام الجاد بضرورة إزالة اى مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولته بالمرور على منطقة (النقابات والزلزال والإسكان الاجتماعي والمحليات بالشباب)، حيث أكد ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث.

واختتم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولته الميدانية، بالتجمع الثالث بالمرور على أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين وتابع المرور على الشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية، حيث يتم الآن توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل إشكالية الازدحام المروري المستمر بالمنطقة، وتم التنبيه بشكل عام على مسئولي الجهاز، بضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال التجارية.

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بزيارة المحطات الرئيسية لمنظومة الصرف الصحي، حيث تم المرور على المحطات التالية (امتداد المستثمرين، جنوب المستثمرين، مركز المدينة)، وذلك للوقوف على كفاءة أعمال التشغيل والصيانة واستعدادات المحطات للطوارئ، وكذلك الأعمال الجارية لاستكمال تطوير المحطات.

وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسرعة عرض المقترحات اللازمة للخطة المستقبلية للتطوير بالمحطات، من إضافة اعمال كهروميكانيكة وأعمال مدنية وغير ذلك، حيث أكد نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحطات، على أنه جارٍ تركيب مصافي حديثة وبوابات وطلمبات رئيسية إضافية لاستيعاب التصرفات المستجدة بالمحطات.

وتأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، من جاهزية مولدات الطوارئ والطلمبات الرئيسية ومنظومات الحماية من الطرق المائي وغرف الدخول والبيارات والمصافي ومهمات المحطات، مشيدا بمجهودات المسئولين والفنيين والعاملين وكذلك الشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة بتلك المحطات.

وَتفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، منطقة مسجد الرواء بمنطقة الخدمات بالمدينة، بجانب المرور على أعمال الإسكان والخدمات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على إنهاء تلك الأعمال بالجودة المطلوبة وفى المواعيد المحددة، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من اعمال الطرق والكهرباء وكافة الخدمات اللازمة للمنطقة.

كما أكد المهندس علاء عبداللاه، على الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع وري المزروعات وتنسيق الأشجار، مشدداً على الاهتمام بأعمال النظافة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق لمدن الجيل الرابع.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمدينة بتكثيف الأعمال فى القطاعات المختلفة بالمدينة ومنها الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والانتهاء فى المواعيد المحددة.

وشهد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اصطفاف المعدات والأدوات ومراجعة العمالة الخاصة بعملية النظافة الجديدة لكمبوند جنة ومنطقة سكن مصر بالمدينة، التابعين للوزارة، حيث قامت اللجنة المختصة بمراجعة المعدات والأدوات ومطابقتها مع إشتراطات طرح المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تسليم الموقع للشركة، لبدء مسؤوليتها عن أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والسلالم داخل العمارات والمناور ومكافحة الحشرات الطائرة وتطهير المطابق، مشيراً إلى أن قطاع النظافة يعتبر من أهم الأولويات، لما له من مساهمة فى ظهور المدينة بالمظهر الجمالى والطابع الحضارى المناسب.

وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور الإسكان المتوسط بمساحات (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ )م٢/ للوحدة تشطيب كامل بمنطقة الخدمات الإقليمية، بجانب المرور على عمارات الاسكان الاجتماعى بالحى ١٢ بعدد (٢١) عماره لتفقد ومتابعة الأعمال داخل المشروع من معدلات التنفيذ وكذا أعمال تنسيق الموقع.

كما قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال استكمال تنفيذ ٩٨ عمارة إسكان اجتماعي بمساحة ٩٠ مترا للوحدة بالحي (20)، واستكمال أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد ١٢ محلا، واستكمال أعمال تنفيذ ١٧٨ عمارة بالحي 21 بمساحة ٩٠ مترا للوحدة، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً.

وشدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من المشروعات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.