شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مشتركة بين سلامة الغذاء و"الصحة" للاستفادة من معامل الوزارة فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن ، وذلك عن الفترة من 18 – حتى 24 مارس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة كتالي:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في المؤتمر الثالث لسلامة الغذاء العربي الذي عقد يوم السبت الموافق 18 مارس الجاري، ونظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عادل رحومة، حيث كشف الدكتور طارق الهوبي عن أن حجم الغذاء المهدر في مصر لكل فرد يقدر بنحو 91 كيلو جرام بإجمالي 10 مليون طن سنويا ، لافتًا إلى خطورة ذلك وما يمثله من تحدي كبير على المستوى الاقتصادي، خاصة مع حجم المياه التي تستخدم لزراعة تلك المحاصيل الغذائية في ظل تحدي نقص المياه .

وأضاف الهوبي أن الأغذية المهدرة تعد عبء على البيئة حيث تمثل 3 مليون طن غازات دفينة لتأتي بذلك كثالث أكبر مصدر للاحتباس الحراري بعد أمريكا والصين .

وفي إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، حضر الهوبي اجتماعًا مع الدكتور عمرو قنديل – مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي -، تناول الاجتماع استعراض متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص منظومة التحاليل، ووضع خطة مشتركة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لمعامل وزارة الصحة القائمة بمختلف محافظات الجمهورية، وإمكانية تطويرها بما يضمن توفير احتياجات الهيئة من التحاليل الدقيقة الخاصة بسلامة الغذاء.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، د. إيمان حلمي – القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع – ، د. سهير جاد الله – مدير عام الإدارة العامة لشئون المعامل - ، د. نصحي ويصا – مدير عام الإدارة العامة للواردات- ، د. أشرف سامي – مدير عام الإدارة العامة للصادرات، ومن جانب وزارة الصحة حضر الاجتماع د. نانسي عبد الحميد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المعامل-، د محمد عبد السلام - مدير إدارة الجودة للمعامل المركزية - ، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الفنية بوزارة الصحة.

وفي إطار متابعته لفروع الهيئة في المواني المختلفة قام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر الهيئة بميناء دمياط و بورسعيد .

وخلال زيارته لفرع الهيئة بميناء دمياط إلتقى الهوبي اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش - رئيس مجلس إدارة الميناء ، وتفقد أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء، كما تفقد الهوبي أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في الميناء مؤكدًا على ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

و يأتى ذلك في إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة و دعم الصادرات الغذائية المصرية.

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع ، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 85 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية.

كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 11 مصنعًا ، هذا وقد تم استيفاء 3 مصانع لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها ضمن القائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 68 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 7 زيارات للفنادق، 61 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 3 مطاعم.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 46 زيارة، بواقع 29 زيارة فحص و 17 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 5 منشآت (2 مركز تعبئة – 3 مورد)، كما استوفت 18 منشأة ( 2 محطة – 12 مورد – 4 مراكز تعبئة ) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إدراجها بالقائمة البيضاء .

وفي اطار التعاون بين الهيئة ووزارة الزراعة ممثلة في ( الإدارة المركزية للحجر الزراعي CAPQ - المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات QCAP – المعمل المركزي للمبيدات CAPL – اللجنة العامة للمبيدات APC ) وبرنامج تدريب أكثر لغذاء اكثر أمانًا BTSF ، فقد تم عقد برنامج تدريبي بتنسيق من إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بالهيئة مع المجلس التصديري للحاصلات AEC، حول تسجيل وتطبيق المبيدات على الحاصلات الزراعية الهامة والمعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري، بإشراف ومشاركة خبير أسباني من برنامج (BTSF) وذلك بحضور ممثلين من جميع الجهات المذكورة.

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3200 رسالة بإجمالي 170000 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1280 رسالة بإجمالي 282119 طن، تم رفض 21 رسالة منها.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 16 مأمورية رقابية للمخازن ، وتم تسجيل عدد 3 مخازن هذا اللأسبوع ، وتم استيفاء عدد 4 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 206 مخزن .

وتم عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الوضع الحالي لمخازن التغذية المدرسية (الجديدة والقائمة) أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة ملف الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية بالمؤتمر الحادي عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات، وتم تسجيل عدد 1 محلب، و استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 33 محلب حتى الآن .

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 22 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 17 شكوى ، وجاري فحص 5 شكاوى.

كما قام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على عدد 568 منشأة بجميع محافظات الجمهورية تقوم ببيع ياميش رمضان للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 60 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 12 فرعًا ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1212 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 6 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية ، و 13 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 8 مضارب أرز .

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على مختلف اختصاصات الإدارة ( مصانع أسماك – موردين – مراكب / سفن الصيد – وحدات التجهيز بالمزارع السمكية ).

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 4 وحدات طعام متنقلة، كما تم استيفاء عدد 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 3654 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1720 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما تم عمل عدد 24 معاينة خلال الأسبوع الماضي ليصبح العدد الإجمالي للمعاينات 357 معاينة من بداية العام.