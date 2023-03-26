ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات.. زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل.. تعرف على القائمة الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن رفع أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

وبحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد، فقد اعتمدت الشركة لائحة أسعار جديدة بسعر البيع للمستهلك، لافتة إلى أن تطبيق هذه الأسعار بدأ اعتبارا من أمس السبت، وفقا لموقع "مصراوي".

وتتراوح الزيادة الجديدة ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة.

وفيما يلي التعديلات في أسعار المنتجات:

- بوكس 10: العبوة، بالسيجارة 10- سعر البيع للمستهلك 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز العبوة، سعر البيع للمستهلك 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين العبوة، سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- بوسطن/بلمونت العبوة، 20 سيجارة.. سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- كليوباترا بوكس- سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- كليوباترا سوبر - سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- مونديال (أحمر/ أزرق / سيلفر) - سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- مونديال سويتش (منتول، بلوبيري) العبوة- سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- كليوباترا بلاك - سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر - سعر البيع للمستهلك 24 جنيها

- فايسروي/ بال مال - سعر البيع للمستهلك 33 جنيها

ورفعت الشركة ايضاً أسعار أصناف المعسل بجميع أنواعه ليتراوح سعر الكيلو من 85 جنيهاً إلى 110 جنيهاً.