هبوط سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1340 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1723 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2010 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2297 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1978 دولارا للأوقية بختام تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي، بزيادة 0.67%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.