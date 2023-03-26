شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "اتش سي" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.975 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.6%.

وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.031 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 849.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 590.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 509.6 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 508.4 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 481.4 مليون جنيه، 421.4 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3365.08 نقطة.