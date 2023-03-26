سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول الحظية.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك المشرق، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 لللبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، شهد مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدر بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.