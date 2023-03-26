شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية حول نتائج دراسة تقييم تحديات تصدير بعض المنتجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالمبادرة بتحديد عدد من السلع الغذائية المصنعة التي يوجد فرص حقيقية لمضاعفة صادراتها من خلال التفاوض مع سلطات الدول المستهدفة للسماح بتصديرها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في مصر.

وذلك في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لزيادة تدفق الصادرات وفقاً لخطة المجلس الاستراتيجية لتنمية الصادرات ومن واقع تحليل الفرص التصديرية في الأسواق العالمية المختلفة.

وفى هذا الصدد قام المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممُول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية TRADE خلال الفترة الماضية بالعمل على "دراسة وتحليل أهم المنتجات الغذائية المصرية المفروض عليها حظر من قِبل بعض الأسواق التصديرية وتحليل الأسباب والتحديات نحو العمل علي ازالتها دعماً لنفاذية تلك الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، حيث تم خلال الاجتماع الإعلان عن نتائج هذه الدراسة بمشاركة عدد من الجهات المعنية من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهاز التمثيل التجاري، قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وعدد من ممثلي الشركات التصديرية لقطاعات الالبان ومنتجاتها، عسل النحل، البيض المبستر، الجيلاتين، الأسماك ومصنعاتها وذلك للعمل نحو إزالة تحديات حظر تلك الصادرات الغذائية المصرية ذات الأولوية الي العديد من الأسواق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقبه بهدف وضع خطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لكيفية التغلب على تلك التحديات بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص بما يحقق النمو المرجو في صادرات تلك السلع.