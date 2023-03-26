شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تقليل الأعباء الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلي صورة رقمية، والذي يعمل علي تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات، وتطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات .

وأشار مختار توفيق إلى أن الإنضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الإقتصادي للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية ،ورؤية مصر 2030 .

وأكد مختار توفيق على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع جامعة عين شمس، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها "، بحضور كل من دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن جامعة عين شمس حضر العديد من العاملين بمختلف الوحدات الإنتاجية، والحسابية بجامعة عين شمس .

وقامت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بشرح المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا علي المنظومة وهذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية .

وأفادت دعاء العصامي إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري ، مما يعمل علي تيسير إجراءات الإستيفاء الضريبي للفواتير، والذي ينتج عنه تيسير إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديري ، وإحكام المجتمع الضريبي .

وأوضحت دلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بإمكانية إستخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية و هذه إحدي الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين علي التدرب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية .

وأشارت دلال صلاح أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل.