شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية لـ1.1 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساد خلال الربع الرابع من عام 2022 العديد من العوامل التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حركة أسعار النفط الخام، ومن تلك العوامل العوامل ذات العلاقة بأساسيات السوق ومنها الإمدادات النفطية العالمية حيث شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2022، أي بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 101.5 مليون برميل يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.7 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات من دول الأمريكيتين لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ودول أسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والزيادة في إمدادات كل من دول أمريكا اللاتينية والدول الأسيوية (بما في ذلك الصين).

وتابع التقرير، فضلاً عن ارتفاع إمدادات روسيا وباقي دول أوراسيا، على الرغم من قرارت مجموعة دول أوبك بخفض مستوى إنتاجها الشهري، والتي كان لها دوراً في الحد من الارتفاع في إجمالى الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الرابع2022.