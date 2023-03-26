شكرا لقرائتكم خبر عن كيما: مشروع تطوير المصنع القديم تحت الدراسة والجمعية العامة 10أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، مشروع تطوير المصنع القديم مشروع تصنيع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار ، حيث ان المشروع ما يزال تحت الدراسة وفق بيان سابق للشركة ، كما لم يتم تحديد القيمة الفعلية لعملية التطوير.

وكانت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تعاقدت مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة، لعمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنيمونت الإيطالية.

من جانب أخرأعلنت كيما برئاسة المهندس عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، عن عقد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة التقديرية لعام المالى 2023-2024 يوم 10 ابريل المقبل ،برئاسة محمد زكريا محيى الدين رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية غير المتفرغ ،وبحضور المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة وأعضاء مجلس الادارة .

جدير بالذكر أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 331.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.