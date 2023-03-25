250 مليونا إيرادات خاضعة للضريبة المضافة تلزم الشركات بالفوترة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق المرحلة الثانية «الربط والتكامل من الفوترة الالكترونية».

وأوضحت الهيئة أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 250 مليون ريال وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م ، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 أكتوبر 2023.

وأضافت «إن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة».

وبينت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية تأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الالكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أوالفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الالكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة.

مشروع الفوترة الالكترونية:







المرحلة الثانية (الربط والتكامل)







تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 250 مليون ريال خلال 2021 أو 2022.



إشعار المنشآت المستهدفة تمهيدا لربط وتكامل أنظمة فواتيرها الالكترونية مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 أكتوبر 2023.



الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات.



إبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.







ربط أنظمة الفوترة الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة.



إصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة.



تضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.



المجموعة الثالثة من المنشآت المستهدفة:المرحلة الثانية (الربط والتكامل) تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، أبرزها: