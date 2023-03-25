«البيئة» تتيح رخصة تصدير منتجات مزروعة بالدرع العربي

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وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي الوزارة في الإسهام بتحقيق مستهدفات القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم المزارعين من خلال تحقيق بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة آلية الحصول على إذن التصدير عبر منصة «نما» بالدخول على المنصة، واختيار الخدمات الالكترونية، ثم اختيار خدمات التراخيص، ثم الضغط على أيقونة التراخيص الزراعية واختيار طلب خدمة تصدير الخضار المكشوفة في الدرع العربي ما عدا البصل والبطاطس.
وأضافت الوزارة: بعد اتباع الخطوات السابقة تنتقل الخدمة بالمستفيد إلى بقية المعلومات، مثل الصنف والكمية وتاريخ الحصاد والتصدير، وتحديد بيانات الموقع الجغرافي للمزرعة، ثم يتم حفظ البيانات المذكورة، والموافقة على الضوابط والشروط، بعدها تكون رخصة الحصول على إذن التصدير بين يدي المستفيد خلال عمل يوم واحد. وقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة بمنطقة الدرع العربي، ومنها أن يكون مصدر الخضار من مزارع تقع بمناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة، كما حددت الوزارة في الوقت نفسه الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.
آلية الحصول على الرخصة
- الدخول على منصة »نما« اختيار الخدمات الالكترونية
- اختيار خدمات التراخيص
- الضغط على أيقونة التراخيص الزراعية
- اختيار طلب خدمة تصدير الخضار المكشوفة ما عدا البصل والبطاطس
- تحديد الصنف والكمية وتاريخ الحصاد والتصدير والموقع الجغرافي للمزرعة
- حفظ البيانات المذكورة
- الموافقة على الضوابط والشروط
- الحصول على إذن التصدير
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