دول الخليج تدعو لتوفير تقنيات المياه للدول النامية بدون قيود وبأسعار تفضيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه، داعية إلى توفير تقنيات المياه للدول النامية بدون قيود وبأسعار تفضيلية؛ كونها مرتبطة بأساسيات الحياة.

وأوضح مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد الحسان خلال مشاركته في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة حول مستقبل المياه في العالم بنيويورك، نيابة عن دول مجلس التعاون، أنه رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروف بيئية ومناخية صعبة، وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفافا وإجهادا مائيا، إلا أن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه بشكل مستدام بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، ويواكب النمو السكاني المطرد والتوسع الحضري المتسارع والتنمية الشاملة، يعد مفخرة ودليلا على الاهتمام الذي توليه حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أساسيات العيش الكريم الآمن لمواطنيها.

وأشار الحسان إلى أن 40 % من إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي عبر محطات التحلية يقع في دول مجلس التعاون، وهو ما يؤكد تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق ما نسبته 100 % من هدف التنمية المستدامة المتعلق بإمكانية حصول جميع السكان على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي.

ودعا مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة حكومات الدول والقطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المياه بما يعزز القدرات الوطنية للدول، لا سيما في مجال التدريب الفني والمهني، والتشغيل والصيانة، وتأهيل المحطات، وتصنيع قطع الغيار، وتأهيل العمالة الوطنية للمحافظة على مصادر المياه الجوفية والاحتياطات الاستراتيجية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ودمج إمكانيات استخدام هذه المياه المتزايدة بشكل كامل ضمن خطط إدارة الموارد المائية الشاملة.