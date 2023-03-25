عقارات الدولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على جائزة منصة (لينكد إن)، كأفضل فريق استقطاب الكفاءات على مستوى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وذلك عن العام الماضي 2022.

ويأتي هذا الإنجاز نظير جهود فريق الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإدارة العامة لرأس المال البشري في استقطاب أفضل الكفاءات، من خلال استخدام واستثمار أدوات الاستقطاب المتميزة التي تخدم أهدافها، وتأكيدا على مواكبة الهيئة لأحدث الحلول التقنية والمتقدمة وتطبيق الأنظمة الحديثة لعملية استقطاب المواهب التي تضيف للهيئة.

وتمنح منصة «لنكد إن» هذه الجائزة تقديرا للشركات والجهات التي تستخدم أفضل وأحدث الحلول والتطبيقات للموارد البشرية، وتقود مستقبل العمل من خلال إظهار القدرة على التكيف والابتكار والإبداع بشكل ملحوظ.