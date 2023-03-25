شكرا لقرائتكم خبر موانئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جائزة العلامة التجارية المميزة «Excellence in Corporate Branding» ضمن جوائز «ShipTek» أحد أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، في نسختها الـ16 التي انعقدت في دبي.

ويأتي ذلك امتدادا للسمعة المميزة التي تحظى بها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على المستويين الإقليمي والدولي وثقة المستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص المحلي والعالمي في تعزيز استثماراتهم، مما يعكس قوة علامتها التجارية.

وحصدت «موانئ» خلال عام 2022م نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجود «E F Q M»، وجائزة «صفقة العام» في حفل ماريتايم ستاندرد التميز، وفازت ممثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة «أفضل ميناء في عام 2022»، كما أحرزت جائزة «التحول الرقمي» ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميا وعالميا.