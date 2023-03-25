شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير كورنيش وهضبة المقطم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة المضي قدما في عملية تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى في إطار عمليات التجميل الواسعة في القاهرة والتوسع في بناء مجتمعات عمرانية جديدة تتواكب مع خطط الدولة التنموية .

1 – تم توقيع عقود تصميمات المشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى على مساحة 2 مليون متر مربع.

2 - المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

3 – المشروع في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات.

4 – يتكلف المشروع نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمر السعودى شريك شركة النصر للاسكان والتعمير في التطوير .

5 - ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات).

6 - يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

7 – تحصل شركة النصر على 30% والمستثمر على النسبة الباقية .

8 - المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم تصل عوائده المتوقعة لأكثر من 60 مليار جنيه.