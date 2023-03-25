شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الإسكان تعلن بدء الحجز إلكترونيا لـ10 آلاف وحدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 25-3-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه سيبدأ غداً الأحد 26 مارس، وفى تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً لـ10872 وحدة سكنية

الإسكان: غدا بدء الحجز إلكترونيا لـ10 آلاف و872 وحدة سكنية بمشروع جنة

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه سيبدأ غداً الأحد 26 مارس، وفى تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً لـ10872 وحدة سكنية، بمشروع "جنة"، وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، مشيراً إلى أن حجز وحدات مشروع دار مصر، يبدأ يوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع سكن مصر، يبدأ يوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يبدأ يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحا.

التعاون الدولى: التمويل الإنمائي لمصر يقوم على خبرات مُتراكمة منذ سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يقوم على خبرات مُتراكمة منذ سنوات تفهم جيدًا إطار الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل وضع الاستراتيجيات القطرية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، والتي تقوم بموائمة معايير وأهداف شركاء التنمية مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال من دولتي قبرص واليونان، حيث تم خلال اللقاء استعراض إطار التعاون الدولي والعلاقات المشتركة بين كافة شركاء التنمية، والجهود المبذولة لدعم رؤية الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمختلطة، بمشاركة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي، تقوم على وضع الاستراتيجيات المشتركة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ويتم العمل حاليًا على إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.

الضرائب: أجهزة تسخين التبغ والسائل الإلكتروني تخضع لضريبة الجدول ورسم التأمين الصحي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن أجهزة تسخين التبغ تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، وذلك تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على فرض الضريبة على السلع والخدمات بما فيها السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها.

جاء ذلك في خطاب صادر من مصلحة الضرائب المصرية، ردًا على استفسار شركة المنصور الدولية للتوزيع بشأن طلب إفادة الرأي عن المعاملة الضريبية وكيفية احتساب رسم التأمين الصحي وذلك بالنسبة للعبوة التي تحتوي على (جهاز منفصل عن السائل+ سائل إلكتروني) حجم الوحدة للسائل الإلكتروني 1.9 مليلتر بنكهاته المختلفة، وكذلك بالنسبة لصنف (ريلاكس 2 بود "برو" حجم كل وحدة 1.9 مليلتر) بنكهاته المختلفة (تفاحتين، وبطيخ، وعنب، ومانجو، وتبغ فاخر، وعنب أسود، وتوت مشكل، وشمام) سعر بيع المستهلك النهائي 168.18 جنيه لعدد 2 وحدة، وكذلك نفس الصنف بسعر 89.09 جنيه لوحدة واحدة.

نائب وزيرة التخطيط يناقش الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام 2023/2024

اجتمع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس رأفت هندي، مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 23/2024، بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وم. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، وذلك لأنه يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة وتسريع عجلة النمو المستدام، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو التحول الرقمي بما له من تداعيات ايجابية على النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للبنك المركزى المصرى

في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.

يأتي ذلك استمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، حيث يشتمل الموقع الجديد على محتوي غني - باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.

ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.

وتدعيمًا للتواصل المباشر، فقد حرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.