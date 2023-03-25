التموين تطرح لحوما بلدية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية، كما تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان"، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.