شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توابل إندومي تخضع لضريبة قيمة مضافة بسعر 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن صنف زيت توابل بنكهات مختلفة "زيت توابل أندومي" يخضع للبند الجمركي 21.03.90؛ لأنه من المحضرات الغذائية، ومن ثم يخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه وفقًا للقانون تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في جدول القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، مؤكدة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها.

جاء ذلك في خطاب مصلحة الضرائب المصرية، ردًا على طلب إفادة من مصلحة الجمارك بالرأي عن المعاملة الضريبية لصنف زيت توابل بنكهات مختلفة "زيت توابل اندومي".

وبلغت عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، 21.6 ألف محضر، بإجمالي مستحقات رسوم جمركية وغرامات تهريب مستحقة بلغت 21.2 مليار جنيه، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.