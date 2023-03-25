شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: أجهزة تسخين التبغ والسائل الإلكتروني تخضع لضريبة الجدول ورسم التأمين الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن أجهزة تسخين التبغ تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، وذلك تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على فرض الضريبة على السلع والخدمات بما فيها السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها.

جاء ذلك في خطاب صادر من مصلحة الضرائب المصرية، ردًا على استفسار شركة المنصور الدولية للتوزيع بشأن طلب إفادة الرأي عن المعاملة الضريبية وكيفية احتساب رسم التأمين الصحي وذلك بالنسبة للعبوة التي تحتوي على (جهاز منفصل عن السائل+ سائل إلكتروني) حجم الوحدة للسائل الإلكتروني 1.9 مليلتر بنكهاته المختلفة، وكذلك بالنسبة لصنف (ريلاكس 2 بود "برو" حجم كل وحدة 1.9 مليلتر) بنكهاته المختلفة (تفاحتين، وبطيخ، وعنب، ومانجو، وتبغ فاخر، وعنب أسود، وتوت مشكل، وشمام) سعر بيع المستهلك النهائي 168.18 جنيه لعدد 2 وحدة، وكذلك نفس الصنف بسعر 89.09 جنيه لوحدة واحدة.

أما بالنسبة للسائل الإلكتروني للتبغ المسخن، قالت المصلحة، إن السائل الإلكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة ضريبية (2 جنيه) لكل مليلتر من السائل طبقًا لنص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بند أولًا، ويشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتن.

أضافت كما يتم فرض 10% من قيمة كل وحدة مبيعه من سعر بيع المستهلك النهائي على السائل الإلكتروني فقط لصالح نظام التأمين الصحي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي، بضرورة تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل.