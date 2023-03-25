شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم تبدأ من 5800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات سعر جرام الذهب أمس الجمعة، وذلك عند 2030 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في السوق المصري، ولا يزال السوق متأثراً بالارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1978 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2030 جنيها.

عيار 18 يسجل 1740 جنيها.

عيار 24 يسجل 2320 جنيها.

الجنيه الذهب 16240 جنيها.

اونصة الذهب 1978 دولارا.

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم مستويات مرتفعة قياسا على الأسعار قبل أسبوع، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 5800 جنيه بدون مصنعية، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرام 11600 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم 23200 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 46400 جنيه، وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم والتي تزن 31.1 جرام 72152 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 116000 جنيه، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 232000 جنيه.