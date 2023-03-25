شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك يقرر عدم نقل عاملين بالمركز اللوجيستي إلا بموافقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، منشور رقم 12 لسنة 2023، يلزم رؤساء الإدارات التنفيذية بعدم نقل أي من العاملين من أو إلى المركز اللوجيستي إلا بعد العرض عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية في هذا الخصوص، جاء ذلك حرصًا من رئيس المصلحة على تحقيق الانضباط الوظيفي بجميع المواقع والمنافذ الجمركية، ومتابعة أداء العمل بالمراكز اللوجيستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية.

ألزم قانون الجمارك الموحد في المادة 88 كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة وذلك من أجل تبسيط للإجراءات وسهولة في عملية الافراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.

وبلغت عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، 21.6 ألف محضر، بإجمالي مستحقات رسوم جمركية وغرامات تهريب مستحقة بلغت 21.2 مليار جنيه، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وتعمل وزارة المالية، على تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.