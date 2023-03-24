شكرا لقرائتكم خبر عن النيل للأدوية: استخدام الخامات بقيمة 21.5 مليون جنيه لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
أوضحت شركة النيل، أنه نظرًا لالتزامات الشركة بشأن مناقصات حكومية وتوريدات الهيئة العامة للشراء الموحد، وتجنبًا لمزيد من غرامات عدم التوريد يتم إنتاج هذه المستحضرات، ورغم تحقيق خسائر لبيعها وبالنسبة لمبيعات السوق تضطر الشركة إلى إنتاج تلك المستحضرات للحفاظ على تواجدها بالسوق، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وجاري العمل على زيادة أسعار تلك المستحضرات لتحقيق ربحية مناسبة، كما تم تحويل الخامات المنتهية الصلاحية والمكون عنها مخصص إلى مخزون الرواكد تمهيدًا لإعدامها بناءً على قرار الجهات المختصة بالشركة.
يأتي ذلك بعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود بعض المستحضرات التي تم بيعها خلال فترة المركز المالي بأسعار أقل من التكلفة، وتكبدت الشركة من جراء ذلك خسائر بلغت 2.107 مليون جنيه تتمثل في عدد 18 مستحضرًا لمبيعات (السوق-العطاءات-الصحة والسكان) كما بلغت خسارة المخزون 931 ألف جنيه، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في التعامل مثل تلك الأصناف حتى لا تكون عبء على المستحضرات الأخرى، وتكبدت الشركة ما قيمته 267 ألف جنيه قيمة الخامات التي انتهت صلاحيتها بمخازن الكيماويات السفلى والخلفي، وذلك بإقفالها في المخصص المكون لهذا الغرض، وتبين أسباب انتهاء الصلاحية.
أشارت شركة النيل، إلى أنه سيتم بحث طريقة التعامل عند تجديد التعاقد مع شركة موندي فارما، وذلك بعد تضخم المبيعات والمصروفات بنحو 39.1 مليون جنيه نتيجة عدم الالتزام بالتعاقد المبرم مع شركة موندي لكونه عقد تصنيع للغير.