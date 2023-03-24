شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منظومة وزارة المالية لتسهيل احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة المالية، مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة، وفقًا للقواعد المتبعة، وتساعد المنظومة على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي) من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.





س- ما هي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؟ج- تقوم المنظومة باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.

- يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة (حيث أن المنظومة تحتسب الضريبة، وليس لها علاقة باحتساب المرتبات)، كما يمكن تحميل الإكسيل أو الإدخال يدويًا من خلال البوابة.

- تتيح المنظومة إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف.

- تستوعب المنظومة جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد.

- تتيح المنظومة أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.

- تنشئ المنظومة مسودة التسوية السنوية للمول آليًا لمراجعتها وتعديل ما يلزم قبل الاعتماد الرسمي، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية.





س- وما هي أهداف منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؟ج- توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص.

- تعزيز الالتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات.

- التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات والعمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

- تمكين جميع موظفي القطاعات المختلفة بالدولة (الحكومة، والقطاع عام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص) من الاطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، وبالتالي زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة.

- إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.





س- وما هي فوائد المنظومة قصيرة الأجل؟ج- تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر.

- التحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات.

- سهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

- تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية.

- تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول.

- مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.





س- وما هي فوائد المنظومة طويلة الأجل؟ج- تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

- تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.

- تقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول مع إمكانية الفحص عن بعد.

- تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي.

- زيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات على كل الفئات.