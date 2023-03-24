شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2040 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-3-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2040 جنيها، وبلغ حجم الاستثمار في برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات.

سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2040 جنيها للجرام عيار 21ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2040 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 1749 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2331 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 16320 جنيها، واونصة الذهب 1994 دولارا. سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2040 جنيها للجرام عيار 21ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2040 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 1749 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2331 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 16320 جنيها، واونصة الذهب 1994 دولارا.

الإسكان: 1.15 مليار دولار استثمارات مشروعات الصرف الصحى في 6 محافظاتقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن حجم الاستثمار في برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، مما يضع هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، والذي يهدف إلي زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القري والتوابع بالمحافظات المستهدفة. الإسكان: 1.15 مليار دولار استثمارات مشروعات الصرف الصحى في 6 محافظاتقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن حجم الاستثمار في برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، مما يضع هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، والذي يهدف إلي زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القري والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة التي تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وكذا أهمية الإدارة الجيدة للحمأة، وتعظيم الاستخدام الآمن لها، وإنتاج الطاقة النظيفة كمصدر مستدام للطاقة، واستخدام الحمأة بعد معالجتها كسماد للزراعة، كبديل لمنتجات مصانع الأسمدة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، وتوفير بيئات مستدامة وصحية، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي.

بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور بقدرة 525 ميجا بتكلفة 450 مليون جنيه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5، بقدرة إجمالية 525 ميجا / فولت/ أمبير، والربط على الشبكة القومية بجهد 22/66/220 ك فولت، وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، على مساحة 6.5 فدان بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور. بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور بقدرة 525 ميجا بتكلفة 450 مليون جنيه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5، بقدرة إجمالية 525 ميجا / فولت/ أمبير، والربط على الشبكة القومية بجهد 22/66/220 ك فولت، وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، على مساحة 6.5 فدان بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز العبور، إن أهمية مشروع محطة محولات كهرباء العبور، تكمن في كونه إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، حيث يسهم في توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، بجانب بعض المشروعات بالمدن المجاورة مثل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين بمنطقة الـ2600 فدان" بمدينة العبور الجديدة، وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا.