الذهب يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وخلال تعاملات أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب 30 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1357 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1744 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2035 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2326 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16280 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأوقية الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.