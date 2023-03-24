الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 24-3-2023 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 24-3-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.38 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.49 جنيه للشراء، و33.82 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.52 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى33.52 جنيه للشراء.

 

33.65 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى33.38 جنيه للشراء.

 

33.71 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر33.38 جنيه للشراء.

 

33.71 جنيه للبيع.

 

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية33.49 جنيه للشراء.

 

33.82 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib33.49 جنيه للشراء.

 

33.83 جنيه للبيع.

  


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى32.67 جنيه للشراء.

 

32.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة33.54 جنيه للشراء.

  

33.82 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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