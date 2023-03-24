شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط وضوابط وإجراءات التقدم للحج السياحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مرحلة التسجيل للراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي، والتي بدأت في 12 مارس الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 أبريل المقبل.

وتضمنت الإجراءات والضوابط مجموعة من الشروط للتقدم لقرعة الحج السياحي من بينها: