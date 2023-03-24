شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات اقتصادية قناة السويس لدعم الإعمار بالدول المجاورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنفو جراف عبارة عن مجموعة من المشروعات التي وافق عليها مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى اجتماعه الرابع للعام المالي 22/23 قبل يومين.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الموافقة على مشروعات تهدف إلى زيادة صادرات الأسمنت السيناوي ودعم إعادة الإعمار بالدول المجاورة.

ولخصت الهيئة الاقتصادية ضمن الموافقات موافقة المجلس خلال اجتماعه على مذكرات التفاهم الموقعة مع مجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تستهدف إقامة مشروعات بموانئ غرب بورسعيد والعريش.

وتتضمن إنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش، وإنشاء 3 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد .