شكرا لقرائتكم خبر تخصيص موقع لخامي الرمل والردميات في خليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقعا مجمعا لخامي الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة 39,6 كلم2، كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها للحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خصصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقا لنظام الاستثمار التعديني.

يذكر أن الوزارة تهدف إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

مجمع تعديني:

الموقع:







الجبيهة محافظة خليص منطقة مكة المكرمة.



المساحة:





39.6 كلم2



نوع الخام: