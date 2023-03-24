تفاهم بين أرامكو وسامسونج لتوطين شبكات اتصالات الجيل الخامس الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج لتوطين شبكات اتصالات الجيل الخامس الصناعية، وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

حضر توقيع المذكرة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، ورئيس شركة سامسونج للالكترونيات، رئيس أعمال الشبكات، ووجين كيم. فيما وقعها النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم البحث والتطوير في شركة سامسونج للالكترونيات، يون مون، والنائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، نبيل النعيم.

وأوضحت أرامكو في بيان أمس أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سامسونج للالكترونيات المحدودة، لتحديد الخطط الأولية لتعاون استراتيجي يستهدف توطين المنظومة الصناعية لتقنية الجيل الخامس في المملكة، بداية من الشبكات الخاصة.

وأفادت أرامكو بأن التعاون المقترح يهدف إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع، وذلك خلال الاستفادة من تقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس المتقدمة، والتي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة، لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية.

وتعتزم الشركتان المساعدة في الوصول إلى استخدام تقنية الجيل الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات عالية الأهمية. يأتي ذلك عقب الإطلاق الأخير لشركة أرامكو الرقمية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.