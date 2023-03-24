شكرا لقرائتكم خبر «زكاتي» توفر للأفراد إخراج الزكاة للعام السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة «زكاتي»، التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة «اختياريا»، خلال تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، أو خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخدمة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة عبر طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، خلال خدمات سداد وApple Pay، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفة بأن الخدمة تقدمها الهيئة للعام السادس على التوالي، بعد أن حققت نجاحا لافتا خلال الأعوام الماضية، وتفاعلا كبيرا لدى الأفراد، وارتفاعا في عدد تحميل التطبيق، ويعود ذلك لسهولة ومرونة استخدام الخدمة، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

وأشارت إلى أن الخدمة يشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة، وتتم عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، وبشكل موثوق وسريع؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر خدمة «زكاتي»، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك: الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى توافر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب حسب درجة نقائه خلال خوارزمية معينة، إذ ترتبط خدمة «زكاتي» بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت تطويرات على الخدمة، بحيث يتاح للمستفيد إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية، بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.

يذكر، أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة «زكاتي» خلال رمضان الماضي، بلغ أكثر من 88 مليون ريال.