«التجارة» تتابع الأسواق ومنافذ البيع بموسم العمرة

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وتكثف الفرق الرقابية لـ «التجارة» جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
وتتحقق الفرق الرقابية من صحة العروض والتخفيضات، ووضع بطاقات الأسعار على المنتجات، والتأكد من مطابقتها مع صناديق المحاسبة، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.
ونفذت الوزارة قبل بدء الشهر الفضيل جولات استباقية لمتابعة وفرة السلع الرمضانية الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع والتأكد من صلاحيتها، ورصد أي عروض وهمية أو مضللة أو غير مرخصة وتطبيق الإجراء النظامي حيالها.
وتحث «التجارة» عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري».
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