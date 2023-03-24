شكرا لقرائتكم خبر عن المخاوف من ضعف الطلب أهم أسباب تراجع أسعار النفط الخام بالربع الرابع لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو ثاني انخفاض فصلي لها على التوالي، متأثرة بعمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين في الأسواق الآجلة، وسط تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب تزامناً مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا (لا سيما في الصين)، وتراجع عمليات الشراء من مصافي التكرير في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن تنامي المخاوف بشأن تباطؤ أداء الاقتصادات الرئيسية، وتراجع الاهتمام بشراء النفط من قبل المصافي بسبب ضعف هوامش التكرير للمنتجات النفطية بما في ذلك البنزين والديزل زيت الغاز في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ارتفاع أحجام شحنات النفط الخام غير المباعة وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير ،لكن حد من الانخفاض في أسعار النفط، المؤشرات على تجدد الاهتمام بشراء النفط من قبل مصافي التكرير الصينية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2022 ، وتحسن اقتصاديات المراجحة( عمليات شراء النفط المتزامنة من مناطق مختلفة للاستفادة من فروق الأسعار) من الغرب إلى وبيع الشرق وهو ما كان له دور رئيسي في زيادة التدفقات من حوض الأطلسي إلى آسيا.

وذكر التقرير أنه وبشكل عام، انخفض متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك في الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 14.2 دولار برميل، أو ما يعادل نحو 14% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 87.7 دولار برميل وهو مستوى مرتفع بمقدار 8.7 دولار برميل، أي ما يعادل نحو 11% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2021.