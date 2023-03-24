«نما» تتيح الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية الموقتة الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأكيدها على طرق الاستفادة من خدمات العمالة الموقتة، وذلك خلال التقديم على طلب الحصول عليها من البوابة الالكترونية للعمالة الزراعية «نما»، وهي المنصة الموحدة للوزارة. وبينت أن بوابة «نما» تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل الكتروني جميع الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، دون الحاجة إلى مراجعة فروع ومكاتب الوزارة، مبينة أنه تم إطلاق هذه الخدمة مطلع العام الماضي في تاريخ 2 - 1 - 2022، لخدمة مستفيدي القطاع الزراعي بجميع الأنشطة التي تأتي تحت مظلة الوزارة، بهدف الحصول على العمالة المناسبة في المواسم الزراعية، وإتاحة خدمة طلب العمالة المؤقتة خلال فترة الحصاد دون تقيد الدائم، والمساعدة على توفير الوقت، وتسهيل تنفيذ الطلب على المستفيد. العمالة الزراعية الموقتة





تقديم الطلب عبر بوابة «نما»



شروط التقديم



أن يكون لدى المستفيد سجل زراعي



بلوغه السن القانونية للتقديم (18 عاما)



يمنح المزارع 50 % عمالة موقتة من عدد العمالة الزراعية الدائمة لديه



القطاع الفردي



يخدم صغار المزارعين ممن لديهم 6 تأييدات لعمالة زراعية دائمة من دون مقابل مالي



القطاع الإنتاجي



يشمل الأنشطة والمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تمارس عملها بموجب سجلات وتراخيص زراعية متخصصة



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