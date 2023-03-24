شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ5 شركات لتقديم أعمال الحكومة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثالثة من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لـ5 شركات، وهي الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)، و الشركة الوطنية للإسكان، و شركة مصدر لحلول البيانات، وشركة تمكين للتقنيات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وذلك بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين.

كما أصدرت الهيئة عدة تراخيص خاصة لتطوير وتشغيل 7 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة، وتضمنت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: «فسح» للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)، ومفيد ومصدر أعمالي و أكيد وتقارير لشركة مصدر لحلول البيانات، ومنار لشركة تمكين للتقنيات، ومصادقة لشركة تطوير لتقنيات التعليم، وتتبع تلك المنصات والمنتجات لـ 4 جهات حكومية وهي ( وزارة التعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).

وأوضحت الهيئة أن هذه التراخيص أحد مخرجات مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية التي أطلقتها في شهر نوفمبر من عام 2021م، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وتقديم خدمات رقمية رائدة للمستفيدين، وتحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية سبق أن أصدرت في العام 2022 الحزمتين الأولى والثانية من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لـ (5) شركات و(26) منصة ومنتجا رقميا.

5 شركات:







السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل).



الوطنية للإسكان.



مصدر لحلول البيانات.



تمكين للتقنيات.



تطوير لتقنيات التعليم



7 منصات: