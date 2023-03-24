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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الصناعي وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تحفيز قطاع الصناعة العسكرية ودعمه وتمويله بما يحقق رؤية المملكة 2030. ومثل صندوق التنمية الصناعية في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للائتمان المهندس مهند النعيم، فيما مثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية نائب المحافظ للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني. وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء تعاون بين الطرفين لوضع إطار مشترك يعزز أوجه التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق والهيئة في مجالات دعم وتحفيز المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم والقروض وتمويل المشاريع، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق، ويتواءم مع استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.

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