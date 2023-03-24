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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقعت مذكرة تعاون مشتركة مع وزارة السياحة بحضور نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين. وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمساهمة في تعزيزها والرفع من رفاهية المجتمع, من خلال التعاون الاستراتيجي في مجال التوطين ورفع القدرات البشرية السياحية وتأهيلهم لسوق العمل، كما تضمنت التعاون بين الطرفين في تعزيز أنماط العمل غير التقليدية وتدريب الخريجين من القطاع السياحي لسوق العمل من خلال برامج منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التدريبية والتأهيلية، وإعداد الأنشطة والبرامج التوعوية لاستدامة الفرص الوظيفية للقطاع السياحي.

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