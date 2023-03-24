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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، زار مصنع الخزف السعودي؛ في إطار دعم الوزارة لصناعة السيراميك المحلية.

وتهدف الزيارة للاطلاع على المنتجات، وفهم التحديات التي قد تواجه قطاع صناعة السيراميك في المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز نمو القطاع واستدامته.

كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات وبشكل خاص المرتبطة بقطاع التعدين، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية المنتج الوطني، وقدرته على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.