شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الزيارة للاطلاع على المنتجات، وفهم التحديات التي قد تواجه قطاع صناعة السيراميك في المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز نمو القطاع واستدامته.
كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات وبشكل خاص المرتبطة بقطاع التعدين، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية المنتج الوطني، وقدرته على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.