المركزي السعودي يرفع الفائدة للمرة التاسعة خلال 13 شهرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تاسع زيادة للفائدة على التوالي خلال 13 شهرا، (مارس 2022 ـ مارس 2023)، قرر البنك المركزي السعودي «ساما» رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 %.

والريبو يمثل سعر الإقراض من البنك المركزي إلى البنوك، في حين أن «الريبو العكسي» يمثل سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

وأشار ساما في بيان مقتضب أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين الريال بالدولار .

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، في قرار كان متوقعا رغم تصاعد المخاوف بشأن القطاع المصرفي أخيرا.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية، رفع معدلات الفائدة إلى نطاق 4.75% و5%، مقابل نطاق سابق بين 4.5% و4.75%.

وتعتبر هذه الزيادة التاسعة على التوالي في معدلات الفائدة الأمريكية منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية الحالية في مارس 2022.

وشدد الفيدرالي على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي، موضحا أن التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، ما سيؤثر على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وقال بيان لجنة السوق المفتوحة «ستراقب اللجنة المعلومات الواردة وتقيم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، نتوقع أن بعض السياسة المتشددة الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف مقيد بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستهدف».

وتعتبر نبرة البنك مختلفة عن البيانات السابقة والتي كانت تشير إلى أن الزيادات المستمرة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة للسيطرة على التضخم.

وخفض مجلس الاحتياطي توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، متوقعا زيادة إضافية واحدة لمعدلات الفائدة هذا العام.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار السياسة النقدية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.4% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة صادرة في ديسمبر بنمو 0.5%.

كما خفض البنك المركزي الأمريكي توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 1.2% من 1.6% سابقا، لكنه رفع توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 1.9% من 1.8%. وفيما يتعلق بالبطالة، خفض الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في العام الجاري إلى 4.5% من 4.6% سابقا، لكنه ثبت تقديراته في العام المقبل عند 4.6%.

بينما رفع البنك توقعاته لصعود مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المعبر عن التضخم – إلى 3.3% هذا العام من 3.1% في التقديرات السابقة، لكنه ثبت توقعاته عن العامين المقبلين عند 2.5% و2.1% على الترتيب.

وعن توقعات معدلات الفائدة، ثبت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل الفائدة هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية، لكنه رفع توقعاته للفائدة في عام 2024 عند 4.3% مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1%.