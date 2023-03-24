شكرا لقرائتكم خبر وزير البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بمدينة الرياض، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2022م، إضافة إلى الربع الأول من هذا العام، واطلع على التقرير السنوي الثالث للصندوق للعام الماضي.

كما ناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.

وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.