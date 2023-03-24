الاقتصاد

وزير البيئة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بمدينة الرياض، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2022م، إضافة إلى الربع الأول من هذا العام، واطلع على التقرير السنوي الثالث للصندوق للعام الماضي.

كما ناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.

وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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