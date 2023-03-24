وزير البيئة

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وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2022م، إضافة إلى الربع الأول من هذا العام، واطلع على التقرير السنوي الثالث للصندوق للعام الماضي.
كما ناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.
وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
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