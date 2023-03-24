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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.178 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.270 دولار للجالون.
وقال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، إن إفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة أدى لنوع من التخوف في سوق النفط العالمية، أن تتحول هذه الصعوبات المالية إلى أزمة مالية خانقة أو كاملة.
وأضاف في مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار سوق النفط العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع العام 2021، كرد فعل طبيعي على هذه المخاوف.
وأوضح أن أسعار النفط خلال أزمة 2008 العالمية ارتفعت إلى نحو 147 دولارا للبرميل، ثم جاء عنصر نقص السيولة في البنوك وانهيار بنكين رئيسين، فنتج عن ذلك مخاوف أدت لانهيار أسعار النفط، وهذا طبيعي، فإن أي أزمة اقتصادية في العالم تدفع المشتري إلى التوقف عن شراء النفط.