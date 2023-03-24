شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استيراد بذور الأقطان قصيرة التيلة تمهيدا لزراعتها شرق العوينات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏توسعت الحكومة خلال الموسم الجاري فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث تقرر مضاعفة المساحة 4 مرات، وذلك لتصبح 5000 فدان، نظرا للإنتاجية الجيدة جدا للأقطان قصيرة التي تم زراعتها بنجاح على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث كانت آخر زراعات على مساحة 1250‬ فدانا.

كشف مصدر مسؤل لـ"الخليج 365" ‏أنه جار استيراد البذور من الخارج، ومن المتوقع أن تصل خلال أيام، تمهيدا لزراعتها خلال شهر أبريل، وهو الموعد المناسب لزراعتها، لافتا إلى أن تلك الزراعات باتت فى منتهى الأهمية للمصانع المصرية؛ لأنها بديل مناسب عن المستورد، كما أن تكلفتها أقل بكثير من تكلفة الأقطان المستوردة من الخارج.

ويشار إلى أن الحكومة قررت التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة الموسم الحالي شرق العوينات في نفس المنطقة التي سبق زراعة الأقطان فيها الأعوام الماضية شرق العوينات، لا سيما أنه يتبقى أيام قليلة على الموعد المناسب للزراعات؛ بما يضمن جودة الزراعات وتجنبها الأخطار الخارجية المتعلقة بطبيعة البيئة الصحراوية، خاصة بعد النتائج الجيدة جدا للزراعات الموسمين الماضيين، ونجاح تجارب الزراعة وتحقيق متوسط يبلغ نحو 10 قناطير للفدان.